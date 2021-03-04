38-річний Назарій Романчук пропрацював у ЛОДА більше 15 років і був звільнений за прогули

38-річного директора розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарія Романчука звільнили за відсутність на роботі. Чиновник більше місяця не приходив на роботу і не пояснював свою відсутність. Сам Назарій Романчук стверджує, що з 16 січня він перебуває на лікарняному, хоча за даними ZAXID.NET з того часу він два тижні встиг провести на пляжах Домінікани.

Як стало відомо ZAXID.NET, на початку березня Назарія Романчука звільнили з посади директора департаменту житлово-комунального господарства ЛОДА. Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко офіційно підтвердив ZAXID.NET цю інформацію. За його словами, Назарій Романчук більше місяця не приходив на роботу. Він не брав відпустки і не оформив лікарняне, тому в ЛОДА створили спеціальну комісію, яка вивчила цю ситуацію і прийняла рішення звільнити Назарія Романчука з 1 березня.

«Він не прийшов на роботу, і у відділі кадрів відсутні лікарняні листки. На телефонні дзвінки не відповідає і не пояснює свою відсутність на роботі. Була створена комісія, яка склала відповідні акти і кілька днів тому його звільнили з посади», – розповів Юрій Бучко.

Сам Назарій Романчук відмовився коментувати ZAXID.NET своє звільнення. Водночас він заявив, що з 16 січня перебуває на лікуванні в медзакладі, однак він відмовився уточнити, у якій саме лікарні. «Я вже більше місяця перебуваю на лікарняному з ускладненнями після ковіду. Зараз коментувати нічого не можу, бо знаходжусь в стаціонарі. Мене табелюють в табелі як лікарняне у департаменті ЖКГ», – сказав Романчук.

Втім, отримані ZAXID.NET дані перетину кордону свідчать, що 18 січня Назарій Романчук вилетів з київського аеропорту «Бориспіль» у місто Ла-Романа у Домініканській Республіці. Повернувся він у Київ рейсом з Ла-Романи 31 січня.

Після того, як кореспондентка ZAXID.NET у телефонній розмові озвучила цю інформацію, Назарій Романчук не заперечив припущення про його січневий відпочинок.«Я не знаю, звідки у вас ця інформація. Добре, що з перевірених джерел. Я маю право відпочивати», – сказав він і поклав слухавку, не давши змоги поставити уточнюючі запитання.

За словами Юрія Бучка, у відділ кадрів ЛОДА немає лікарняних листків Романчука. У такому разі можна вважати, що Назарій Романчук полетів за кордон у робочий час.

Судячи з декларації Назарія Романчука, у 2019 році він заробив 385,4 тис. грн, тобто в середньому у місяць він отримував 32 тис. грн. На сайтах туристичних агенцій вказано, що ціни на тури у Ла-Роману на 10 днів стартують від 50 тис. грн з людини (якщо бронювати за кілька місяців наперед). Варто зазначити, що відпочинок у регіоні Ла-Романа є дорожчим, чим, скажімо, у більш туристичній Пунта Кані.

ZAXID.NET не вдалося дізнатися у Назарія Романчука, з ким він літав на відпочинок у січні. У нього є дружина та троє дітей. Цікаво, що у квітні 2020 року дружина Романчука через суд розлучилась з ним. А у листопаді Назарій Романчук подав апеляцію і подав клопотання про примирення.

Нагадаємо, що 38-річний Назарій Романчук фігурує у кримінальному провадженні в справі про вивезення сміття зі Львова. Зокрема, у жовтні минулого року був оприлюднений звіт Держаудитслужби, яка проводила перевірку у департаменті ЖКГ ЛОДА, який очолював Романчук. Аудитори виявили, що під час вивезення сміття зі Львова упродовж 2018-2019 років ЛОДА отримувала з міського бюджету гроші, які не використовувала на вивіз ТПВ. Лише з липня 2018-го по червень 2019 року ЛОДА отримала таким чином зайвих 97 млн грн. Ще 39 млн грн ЛОДА отримала як виплату за вивезення сміття зі Львова на полігони у Чернігівській, Київській та Житомирській областях, хоча фактично сміття утилізовувати в межах Львівської області.

38-річний Назарій Романчук працював у ЛОДА з 2005 року: спочатку в управлінні промисловості та інфраструктури, а потім – в управлінні економіки, а з 2009 – в управлінні ЖКГ. У грудні 2016 року, у розпал сміттєвої блокади Львова, тодішній голова ЛОДА Олег Синютка призначив Назарія Романчука директором департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА, який відповідає за поводження зі сміттям. У червні 2017 року Львівська міськрада була змушена погодитися на ультимативну вимогу Олега Синютки про вивезення сміття зі Львова впродовж двох років в обмін на виплату з міського бюджету по 300 млн грн щороку.