Директор комунального закладу Кам’янець-Подільської міськради призначав незаконні премії та надбавки собі і підлеглим. За це посадовцю загрожує до восьми років увʼязнення, повідомила 25 лютого Хмельницька обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, 46-річний директор комунального закладу протягом кількох років призначав без будь-якого погодження із органом вищого рівня премії та надбавки собі й працівникам. Цим він завдав шкоди місцевому бюджету на понад 100 тис грн.

«Наразі посадовець відшкодував усю суму», – зазначили в прокуратурі.

За заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України) підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Додамо, що у травні минулого року директора Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександра Зарембу викрили на аналогічному злочині. За інформацією правоохороцнів, посадовець сам собі призначав премії та доплати, а також не ініціював проведення ремонтних робіт, на які міська влада виділяла гроші.