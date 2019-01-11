Чоловік тепер відповідатиме за двома статтями ККУ

У Львові затримали керівника приватної компанії, який спробував дати хабар працівникам управління захисту економіки у Львівській області. За 2000 доларів він хотів відкупитися від кримінальної відповідальності за зловживання під час ремонту кількох вулиць у селі Станиля Дрогобицького району.

Як інформує управління захисту економіки, його затримали працівники їхнього ж управління, яке він спробував підкупити, а також департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

За ці кошти чоловік хотів уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту автодороги Львівщини. Щодо нього та його дружини раніше було відкрите кримінальне провадження щодо службового підроблення та розкрадання півмільйона гривень місцевого бюджету. Чоловік, який давав хабар, є директором підприємства, що виконувало заплановані ремонтні роботи, а його дружина є директором та засновником підприємства-субпідрядника.

фото УЗЕ у Львівській області

«Директора підприємства правоохоронці затримали в одному з закладів громадського харчування у Львові під час передачі усієї суми неправомірної вигоди. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України», ‒ повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Коментуючи цей випадок, генпрокурор Юрій Луценко уточнив, що мова йде про керівників ТОВ «Галшляхбуд» і «Галицькі дороги». Ці компанії підозрюються в розкраданні 245 тис. грн під час капітального ремонту автодороги в Дрогобицькому районі.

За даними YouControl, затриманим, ймовірно, є чоловік засновниці ТОВ «Галицькі дороги» Альони Барабанової. Проти цієї компанії ведеться кримінальна справа за зловживання під час ремонту кількох вулиць у селі Станиля Дрогобицького району. Слідчі підозрюють, що Альона Барабанова уклала з сільським головою Станилі Михайлом Сащуком договір про ремонт вулиць і акти виконаних робіт, куди було внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об’ємів виконаних робіт.