Підприємиця умисно внесла неправдиві відомості до будівельної документації

Директорці київського товариства, яка, за даними слідства, незаконно заволоділа майже 3 млн гривень на реконструкції Хмельницької АЕС. Про це у середу, 22 травня, повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, під час проведення ремонтних робіт на території відокремленого підрозділу ХАЕС, підприємиця умисно внесла неправдиві відомості до будівельної документації. Так, вона штучно завищила витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.

Зокрема, підприємиця внесла неправдиві відомості в акти приймання виконаних робіт про компенсацію коштів на відрядження працівників. Однак під час виконання договору працівники не були офіційно працевлаштовані, а виконували роботи за договором.

Як зазначають у прокуратурі, своїми діями підозрювана завдала матеріальної шкоди на майже 3 млн грн. Правоохоронці повідомили підприємиці про підозру ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їй може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.