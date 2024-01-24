Оксана Клепуц працює директоркою ліцею у Козьові вже 20 років

Директорка ліцею ім. Михайла Гаврилка при ЛНУ ім. Івана Франка Оксана Клепуц звинуватила керівництво Козівської ОТГ у спробі звільнити її з посади. Навчальний заклад, який розташований у гірському селі Козьова, Оксана Клепуц очолює вже 20 років. Її поточний контракт дійсний до 2026 року.

Про те, що адміністрація Козівської сільської ради прагне усунути з посади одного з директорів шкіл повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОВА. Однак там не уточнили деталей ситуації, зазначивши, що Оксана Клепуц є однією з найкращих директорок в області.

«За той час Оксана Клепуц через різні проекти залучить на розвиток школи і села Козьова мільйони гривень. Будуть обладнані кабінети фізики, хімії, географії, біології, тренажерний зал, придбають цифрове і мультимедійне обладнання, новий інвентар для їдальні. Школа стане центром відродження села. Згодом вона здобуде статус опорної. Учні і вчителі школи будуть учасниками міжнародних і регіональних проєктів. Але відбудеться адмінреформа, постане Козівська громада (об’єднує 24 населені пункти, Стрийський район). І от нова місцева влада поставить перед собою ганебну мету вижити зі школи директора», – йдеться у повідомленні департаменту освіти ЛОВА.

У коментарях під дописом департаменту на підтримку Оксани Клепуц висловилося чимало людей, серед них і народна депутатка України Наталія Піпа.

ZAXID.NET вирішив розібратися у ситуації. Оксана Клепуц у коментарі розповіла, що прибрати її з посади намагаються з моменту створення Козівської ОТГ у 2020 році. Оскільки директорка постійно відстоює права не лише своєї школи, а й інших.

«Я стала дуже незручною нашому керівництву громади і, насамперед, відділу освіти, його представнику. Почалися пошуки різних способів, щоб знайти на мене якісь компромати, щоб мені поставити невиконання умов мого контракту і таким чином змусити мене написати заяву про звільнення самій, або звільнити через догану. Мені особисто було вказано в лице, що я не виконую своїх посадових обов’явзків і умов контракту і що я професійно некомпетентна директорка. Це сказала начальниця відділу освіти», – розповіла Оксана Клепуц.

Директорка зазначає, що найпоказовішим стало те, що проти неї провели службове розслідування щодо зміни території обслуговування шкільких автобусів і використання автобуса водієм у власних цілях. Про зміну території обслуговування директорку, за її словами, не повідомили.

«24 квітня 2023 року рішенням сесії було змінено територію обслуговування шкільних автобусів, про яке директорам шкіл не повідомили. Коли я проаналізувала, то побачила, що територія обслуговування змінилася тільки для двох шкіл, серед яких моя. Для решти шкіл територія не змінилася. Я довідалася тільки 22 вересня, що у відділі освіти є затверджено від 8 червня 2023 року є положеня про використання шкільних автобусів», – сказала Сказала Оксана Клепуц.

Директорка також зазначила, що зміна території обслуговування шкільних школяриків для її закладу була незаконною.

«Я вказала, що засновник порушує статтю 8 Закону про повну загальну освіту України, пункт 1 і 5, який говорить, що територію обслуговування засновник може встановлювати для своїх комунальних закладів тільки тоді, коли ці заклади провадять освітній процес на початковому і базовому рівні. А мій заклад здійснює освіту на рівні повної загальної середньої оствіти. Мене ніхто не чув», – зазначила Оксана Клепуц.

Окрім того, під час сесії Козівської ОТГ директорку звинуватили, що водій використовує шкільний автобус у своїх інтересах.

«Мені сказали, що автобус стоїть не на моїй території обслуговування. Хоча від кінцевої зупинки і до стоянки водій проїжджав 10 кілометрів, а до школи б було більше – 13 кілометрів. До того, водій в такий час не міг добиратися до школи, бо громадського тарнспорту нема», – додала директорка школи.

Після завершення службового розслідування адміністрація Козівської ОТГ передала результати до правоохоронних органів. У рамках справи директорку вже двічі допитали.

Завідувачка відділу освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільскої ради Віра Шоп’як у коментарі ZAXID.NET зазначила, що жодних дій щодо усунення Оксани Клепуц із посади не здійснюється.

«Ніякі такі дії не вчиняються. Ніколи про це не йшлося, правових підстав не існувало і не існує. Йшлося лише про вузьку ділянку роботи, яку моніторили на дорученян голови сільскої ради. Я маю на увазі маршрути шкільних автобусів, які закліплені за навчальним закладом», – сказала Віра Шоп’як.

Детальніше розповісти про ситуацію Віра Шоп’як відмовилася, зазначивши, що не може про це говорити, оскільки справою займаються правоохоронні органи. Однак вона зазначила, що не знає, хто саме розглядає справу та як вона кваліфікована. Водночас Віра Шоп’як зазначила, що є у добрих стосунках із Оксаною Клепуц.

Контракт Оксани Клепуц щодо її перебування на посаді директорки дійсний до 2026 року. Загалом вона перебуває на цій посаді вже 20 років.