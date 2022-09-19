Мар'яна Возниця майже три роки пропрацювала в НСЗУ

Директорка західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця звільнилася із займаної посади, на якій пропрацювала майже три роки. Де буде працювати тепер, конкретно не каже, але запевняє, що вирішила використати свій досвід у розбудові системи громадського здоров’я.

Про своє звільнення Мар’яна Возниця повідомила у Facebook 19 вересня.

«Основне питання, яке мені зараз задають, навіть, так співчутливо задають: і що ти тепер робиш? Хтось каже: ти двічі ідеш сама з керівної посади. А з таких посад самі не йдуть. Як так? До речі, це дійсно цікавий феномен суспільної думки, що перебування на керівній посаді - це щось таке, від чого сам не відмовишся», – написала Мар’яна Возниця.

ZAXID.NET вона повідомила, що у Національній службі здоров’я України (НСЗУ) вона пропрацювала майже три роки.

«Це був мій перший досвід держслужби, а також новий досвід створення чогось з нуля. Неймовірно цікавий досвід, що вимагав дуже високої концентрації до найменшої деталі. Величезна кількість людей та закладів охорони здоров’я, з якими треба було налагодити співпрацю. А далі – створення команди НСЗУ Захід. Це було чи не найскладніше, але все вийшло», – каже Мар’яна Возниця.

Мар’яна Возниця не каже, де конкретно буде працювати зараз, зазначає лише, що прийняла рішення долучитися до розбудови системи громадського здоров’я у громадах.

«Це проектна робота, новий для мене досвід. Та після того, як 20 років пропрацювала на одному місці, вирішила не боятися змін і рухатися туди, де відчуватиму, що я і мої компетенції будуть більш затребувані і корисні», – каже Мар’яна Возниця.

Нагадаємо, перед тим, як перейти на роботу в НСЗУ, Мар’яна Возниця була директоркою львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит». Вона була першою на Львівщині керівницею медзакладу, хто у 2016 році виборов цю посаду на конкурсній основі.