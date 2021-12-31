Олексій Сухачов із вересня 2020 року виконував обовґязки директора ДБР

Президент Володимир Зеленський призначив директором Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухачова. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента у пʼятницю, 31 грудня.

Олексія Сухачова призначили очільником ДБР терміном на 5 років. Напередодні конкурсна комісія визначила його переможцем на цю посаду.

Нагадаємо, що Олексій Сухачов із вересня 2020 року виконував обовґязки директора ДБР. До того він обіймав посаду заступника директора.

Із 2017 по 2019 рік Олексій Сухачов працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. У 2019 році Олексія Сухачова звільнили за непроходження атестації, він не зміг скласти іспит на знання законодавства.

Далі він служив у Службі зовнішньої розвідки. Олексій Сухачов закінчив юридичну академію у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.