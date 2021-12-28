Дії Олександра Гогілашвілі розслідують за статтями про службове підроблення та перевищення службових повноважень

Державне бюро розслідувань почало розслідувати дії колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на блокпості у Донецькій області. Тоді він влаштував скандал із поліцейськими, які зупинили його автомобіль.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит нардепа Дмитра Разумкова, яку він оприлюднив у Facebook у вівторок, 28 грудня. Дії Гогілашвілі розслідують одразу за двома статтями: службове підроблення та перевищення службових повноважень.

Депутат також зазначив, що Офіс генпрокурора долучив до справи про перевищення повноважень відповідне звернення щодо можливого опору Гогілашвілі поліцейському.

Пізніше Державне бюро розслідувань підтвердило, що відкрило два кримінальні провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Друге – за фактом можливого перевищення службових повноважень екс-посадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 ККУ).

Про що йдеться?

10 грудня на Youtube-каналі «Остання крапля» оприлюднили відео, як заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував розрібки на блокпості у Донецькій області через те, що його автомобіль зупинили поліцейські та попросили показати документи. Співробітники поліції намагалися спершу пояснити чому його зупинили та почали перевіряти документи. Натомість заступник глави МВС у відповідь почав обурюватися, що його не впізнали, та навіть погрожував поліцейським.

Виявилося, що такий інцидент із Гогілашвілі трапився не вперше. Вже 12 грудня «Українська правда» оприлюднила відео ще одних розбірок посадовця із поліцейськими, які він влаштував через зупинку свого авто. Відео зняте у Києві наприкінці листопада – майже за два тижні до скандалу на блокпості у Донецькій області.

Після сканадлу на блокпості міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініцював відсторонення свого заступника на період розслідування. Сам Олександр Гогілашвілі вибачився за «надмірну емоційність» на блокпості в зоні ООС. Пізніше з'ясувалось, що Гогілашвілі має дійсні російський паспорт та індивідуальний податковий номер, хоча сам він це заперечує. Невдовзі після інциденту на блокпосту Гогілашвілі звільнили.