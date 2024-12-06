До призначення на нову посаду, Богдан Пліс три роки очолював «Центральну міську аптеку» Тлумацької міськради

Керівником Тлумацької центральної міської лікарні став депутат Івано-Франківської облради від «Європейської солідарності» Богдан Пліс. Нового директора представили колективу медзакладу 5 грудня, повідомили у Департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.

До призначення на нову посаду, Богдан Пліс три роки очолював «Центральну міську аптеку» Тлумацької міськради, а до того працював заступником директора районного центру первинної медико-санітарної допомоги.

У 2023 році Богдан Пліс заробив 275 тис. грн, а його дружина, яка працює у Тлумацькій лікарні – 249 тис. грн. За три дні до нового 2024 року Марія Пліс купила новий кросовер Volkswagen ID.6 за понад 1,1 млн грн, а перед цим отримала у подарунок від місцевого бізнесмена Юрія Петечела 700 тис. грн.

У власності родини Богдана Пліса два будинки у Делятині і Тлумачі, квартира, 4 земельні ділянки і два гаражі. Готівкою Богдан і Марія Пліс тримають 10 тис. доларів.

Додамо, що КНП «Тлумацька центральна міська лікарня» законтрактована на 13 пакетів надання медичних послуг. В установі працюють поліклініка з амбулаторним прийомом за 23 лікарськими спеціальностями та розгорнуто 15 відділень на 275 лікарняних ліжок. У закладі працюють 276 людей.