Жодна із компаній не здійснює комерційних операцій у Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну лондонська компанія Eastern European Holdings, яка є у спільній власності Disney та Sony Columbia Pictures, отримала 16,7 млн доларів прибутку в Росії. Про це у неділю, 5 січня, повідомило видання The Telegraph.

Московська компанія, яка відповідає за маркетинг і дистрибуцію у Росії фільмів Disney та Sony, виплатила лондонській фірмі у березні 2022 року дивіденди на суму в понад 16,2 млн доларів, та ще 546 тис. доларів із липня по грудень 2023 року.

Відтак загальна сума дивідендів, отриманих від WDSSPR від початку повномасштабного вторгнення в Україну, становила 16,7 млн доларів. Вони були отримані від угод, які діяли до моменту оголошення Disney та Sony про припинення діяльності у Росії.

«Жодна із компаній не здійснює комерційних операцій у Росії, і немає підстав вважати, що вони діяли неналежним чином або порушили санкції», – наголошують у виданні.

Відомо, що Disney оголосила про призупинення усіх бізнес-операцій у Росії 10 березня 2022 року, а Sony прийняла відповідне рішення 12 березня того ж року.

Нагадаємо, у грудні німецький автоконцерн BMW в результаті внутрішньої перевірки виявив порушення в експорті до Росії автомобілів із заводу в Ганновері. Російським покупцям, попри накладені санкції, передали понад 100 автомобілів BMW преміумкласу.