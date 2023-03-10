Китайські державні оборонні компанії впродовж останнього року продовжували торгівлю з підсанкційними підприємствами російського військово-промислового комплексу. Про це з'ясували журналісти CNN із посиланням на аналіз митних даних за 2022 рік.

Як повідомляється, китайський оборонний підрядник Poly Technologies надіслав щонайменше десяток партій продукції, включно з деталями для вертольотів і радіообладнанням «повітря-земля», російській фірмі, яка перебуває під санкціями США за звʼязок із війною проти Україні.

Улан-Уденський авіаційний завод, який є постачальником бойових вертольотів – також торік передав запчастини та кілька вертольотів пекінській компанії Poly Technology.

Більшість деталей гелікоптера, які постачалися до Росії, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е, призначеному для транспортування та рятувальних операцій. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель з Росії понад 10 років тому.

Три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в операціях Москви в Україні.

CNN інформує, що митні записи були отримані з двох джерел. Перший масив даних був наданий компанією Import Genius, чия інформація зібрана зі вторинних джерел з офіційної російської митниці та записів про відправлення. Вашингтонський мозковий центр C4ADS, який збирає офіційні митні записи від багатьох сторонніх постачальників, надав другий масив. Журналісти зазначили, що не перевіряли ці дані незалежно.

Нагадаємо, що запропонований Китаєм «мирний план» щодо війни Росії проти України у Китаї повʼязують із прогнозом військових експертів про те, що війна закінчиться влітку 2023 року, а Росія матиме перевагу.