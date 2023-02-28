Запуск супутника китайської компанії Spacety

Помічник державного секретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк заявив, що китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК Вагнера.

Про це він сказав під час слухань в американському Конгресі у вівторок, 28 лютого, пише Sky News.

Компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах. Наприкінці січня 2023 року Міністерство торгівлі США додало її до чорного списку. Там пояснили, що Spacety China надала російській фірмі Terra Tech супутникові фото України. Ці зображення зібрали, щоб допомогти у бойових діях ПВК Вагнера в Україні.

Раніше у Spacety заявляли, що дотримуються міжнародних санкцій проти Росії та не підтримують з нею зв’язків.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай розглядає і, можливо, планує відправити зброю до Росії, щоб допомогти їй у війні в Україні. Видання Der Spiegel писало, що Росія домовляється з Китаєм про постачання летального озброєння й партії зі ста дронів-камікадзе ZT-180, які здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кг. Ці дрони схожі на іранські Shahed-136. А телеканал NBC повідомляв, що Китай може передати Росії артилерію.

Керівник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що впевнений у тому, що Китай розглядає можливість відправки зброї до Росії.

Водночас керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не вважає, що Китай може передати Україні зброю.