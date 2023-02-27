Глава української розвідки Кирило Буданов не вважає, що Китай погодиться передати Росії зброю для війни проти України. Про це глава ГУР Міноборони розповів в інтерв'ю Голосу Америки.

«На сьогодні не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії… Я не бачу жодних ознак, що свідчать про те, що навіть обговорюються такі речі», – сказав він.

Буданов додав, що спирається на факти та підтвердження інформації західних чиновників про плани Китаю не бачить. Глава української розвідки наголосив, що «фактично майже єдиною країною», яка дійсно передає зброю Росії, є Іран.

«Була інформація, що щось там йшло з Північної Кореї, але у нас немає тому підтвердження. І жодного немає випадку, коли ми б зафіксували, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно ось тут було використано», – зазначив він.

Також, за даними розвідки, Росія намагається «придбати будь-де будь-що». Сербія, на яку Москва розраховувала, відмовила у передачах озброєнь. Зараз Кремль намагається отримати зброю з М'янми, сказав Буданов.

Зазначимо, що раніше ЦРУ повідомили, що Китай розглядає можливість надати летальну зброю РФ. Нові дані західних розвідок свідчать про те, що Китай розглядає можливість відправки до Росії не просто стрілецької зброї, а саме артилерії та боєприпасів до неї.