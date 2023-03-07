Цінь Ган прирівняв військову підтримку Росії з постачанням США озброєнь для Тайваню

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв можливу військову підтримку Росії з постачанням США озброєнь для самоврядного Тайваню. Про це він повідомив на прес-конференції у Пекіні, пише CNN.

«Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?», – сказав він.

Цінь Ган заявив, що «абсурдно» для чиновників США втручатися в питання Тайваню, і знову назвав це «справою китайського народу»: «Жодна інша країна не має права втручатися в це».

Зазначимо, що раніше ЦРУ повідомили, що Китай розглядає можливість надати летальну зброю РФ. Нові дані західних розвідок свідчать про те, що Китай розглядає можливість відправки до Росії не просто стрілецької зброї, а саме артилерії та боєприпасів до неї.

Проте глава української розвідки Кирило Буданов не вважає, що Китай погодиться передати Росії зброю для війни проти України.