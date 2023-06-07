Китайський експорт до Росії за перших п’ять місяців зріс на 75,6% порівняно з тим же періодом минулого року і сягнув 42,9 млрд доларів, тоді як імпорт зріс на 20,4% – до 50,9 млрд доларів. Про це свідчать оприлюднені Головним митним управлінням КНР дані, повідомляє «Укрінформ».

При цьому обсяг зовнішньої торгівлі Китаю з РФ у січні – травні становив 93,8 млрд доларів, що на 40,7% більше, ніж роком раніше.

Загальний обсяг імпорту та експорту Китаю за перших п’ять місяців порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 4,7% у місцевій валюті, до 16,8 трлн юанів, проте в доларовому еквіваленті зменшився на 2,8% - до 2,4 трлн доларів.

Статистика свідчить, що в травні закордонні поставки КНР скоротилися вперше за три місяці, переважно через загальне падіння експорту до головних торговельних партнерів Китаю – країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), Європейського Союзу, США та Японії. Найбільшого спаду зазнали поставки електронних товарів, таких як ПК і мобільні телефони, а також одягу й іграшок.

Падіння імпорту пояснюється насамперед першу чергу, нижчими цінами на сиру нафту та інші ресурси, за якими китайські компанії купували їх у звітному періоді, а також все ще низьким внутрішнім попитом у самій країні.

Як повідомляється, до четвірки найбільших торговельних партнерів КНР у січні – травні увійшли країни АСЕАН, торгівля Китаю з якими зросла на 2,1%, до 377 млрд доларів, Європейський Союз із показником 332 млрд доларів товарообігу, що на 3,7% менше порівняно з минулим роком, Сполучені Штати з 274,7 млрд доларів (-12,3% рік до року) і Японія – 131,3 млрд доларів (-10,4%).

Зниження показників експорту/імпорту Китаю посилює занепокоєння фахівців щодо сповільнення економічного відновлення країни на тлі уповільнення економік ключових країн - торговельних партнерів КНР.