Холод - не підстава відмовитися від прогулянок, але дитина має бути у безпечних умовах

Зима може бути дуже різною: від сильних морозів і заметілей до просто прохолодної, вітряної погоди. Та це не означає, що у холодні дні варто відмовитися від прогулянок. Діти повинні гуляти за будь-якої погоди. Та у морозну погоду батьки повинні знати, як не допустити переохолодження дітей, особливо немовлят і дітей раннього віку. При переохолодженні у дітей може швидко виникнути гіпотермія, яка є вкрай небезпечною, тому дуже важливо цього не допустити.

Що таке гіпотермія?

«Гіпотермія – це стан, при якому температура тіла знижується нижче 35°C унаслідок того, що організм втрачає тепло швидше, ніж здатен його виробляти. Це не просто переохолодження, а потенційно небезпечний для життя стан, який особливо швидко розвивається у немовлят та дітей раннього віку», – каже педіатриня Андріана Мальська.

За її словами, діти більш уразливі до гіпотермії через особливості фізіології. У них велика площа поверхні тіла відносно маси, що сприяє швидшій втраті тепла. Крім того, запаси підшкірного жиру менші, а енергетичні потреби організму вищі. Немовлята також не можуть самостійно змінювати умови середовища або сигналізувати про холод так, як дорослі, що додатково підвищує ризик переохолодження.

Важливу роль у захисті від гіпотермії у дітей відіграє бурий жир. На відміну від білого жиру, який слугує для накопичення енергії, бурий жир має функцію теплопродукції.

«Бурий жир містить велику кількість мітохондрій та білок UCP-1, що забезпечує термогенез – перетворення енергії безпосередньо в тепло без утворення АТФ. У новонароджених бурий жир може становити до 5–7 % маси тіла та розташовується переважно між лопатками, у ділянці шиї, вздовж хребта, навколо нирок і великих судин. Саме завдяки бурому жиру немовлята певний час здатні підтримувати температуру тіла без активного тремтіння, яке в них ще недостатньо розвинене», – пояснює педіатриня.

Утім, можливості бурого жиру обмежені. Для його функціонування потрібні достатні енергетичні ресурси – глюкоза та жирні кислоти. При тривалому впливі холоду, недостатньому харчуванні, гіпоглікемії або інфекціях ці запаси швидко виснажуються, і температура тіла починає стрімко знижуватися. Тоді гіпотермія у дітей може розвиватися швидко та без виражених початкових симптомів.

Причинами гіпотермії, каже Андріана Мальська, найчастіше є перебування на холоді без відповідного одягу, мокрий або вологий одяг, вітер, тривале перебування в прохолодних приміщеннях, а також загальне виснаження організму. Важливо розуміти, що гіпотермія можлива не лише за сильних морозів, вона може виникати і в умовах помірного клімату при поєднанні кількох несприятливих факторів.

Як захистити дитину від холоду під час прогулянок?

Основні правила захисту дітей від холоду включають:

Відповідний одяг і взуття. Для прогулянок одягайте дитину у кілька тонких шарів одягу. Такий принцип краще зберігає тепло і допомагає уникнути перегріву та намокання. Обов’язково використовуйте тепле взуття, рукавички та шапку, адже саме через голову, руки й ноги дитина швидко втрачає тепло. Для немовлят і дітей раннього віку діє просте правило: дитина має бути одягнена на один шар тепліше, ніж дорослий у тих самих умовах.

В автокрісло садіть дитину без куртки. Під час поїздок автомобілем немовлят і дітей слід одягати у тонкі, щільно прилеглі шари одягу. Об’ємні куртки та комбінезони знижують ефективність ременів безпеки в автокріслі й можуть бути небезпечними, тому рекомендовано садити і пристібати дитину без куртки у автокріслі, а зверху накривати тією ж курткою.

На які ознаки під час прогулянок батькам варто звернути увагу

У дітей гіпотермія розвивається швидше, ніж у дорослих. Тож спостерігайте за дітьми під час прогулянок. Якщо помітили у дитини: тремтіння, млявість, сонливість, незграбність, порушення координації, невиразна мова, у тяжких випадках – різке зниження температури тіла, це сигнал про те, що прогулянка завершена. При підозрі на переохолодження швидко перенесіть дитину в тепле приміщення, зніміть мокрий одяг, загорніть у сухі теплі речі або ковдру і якнайшвидше зверніться по медичну допомогу.

Прихована небезпека холоду – обмороження

«Обмороження виникає, коли шкіра та поверхневі тканини замерзають. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла: пальці рук і ніг, вуха, ніс, щоки. У таких випадках шкіра бліда або сірувата, можуть виникнути пухирі, дитина скаржиться на печіння або оніміння», – каже педіатриня.

Що робити при обмороженні?

негайно занесіть дитину в тепле приміщення;

уражені ділянки помістіть у теплу, але не гарячу воду (близько 40°C);

для носа, вух і губ використовуйте теплі вологі серветки;

не розтирайте замерзлу шкіру;

після зігрівання обережно висушіть шкіру, укутайте дитину й дайте тепле пиття.

Якщо оніміння або біль не зникають протягом кількох хвилин, необхідно звернутися до лікаря.

Коли дотримуватися простих правил: правильно одягати дитину, уникати вологи й протягів, уважно спостерігати за станом шкіри та поведінкою малюка, прогулянки взимку за будь-якої погоди будуть безпечними для малюків.