Адміністрація табору заперечила мвсове захворювання

Батьки кількох дітей, які відпочивали таборі «Татарів DeLuxе» на Івано-Франківщині, звинуватили адміністрацію табору у приховуванні масового захворювання. Про отруєння дітей у таборі першими повідомили у ефірі телеканалу ICTV, вказавши, що близько половини із 120 дітей, які приїхали на відпочинок, захворіли. У коментарі ZAXID.NET власниця табору заперечила цю інформацію, заявивши, що табір перевіряли і не виявили жодних порушень. Інформацію про масове отруєння не підтверджують також ні в місцевій поліції, ні в Держпродспоживслужбі.

Як йдеться у сюжеті ICTV, у таборі відпочинку в Татарові масово занедужали діти. За словами кількох батьків, у багатьох підлітків блювота, спазми шлунку та розлади травлення. За даними журналістів, у Яремчанську лікарню шпиталізували лише двох вихованців табору, але харчове отруєння у дітей не підтвердили. Також медики офіційно заявляють, що в інших дітей таких симптомів немає.

Втім, на камеру журналістам кілька вихованців заявили, що власники табору приховують правду і насправді хворими є близько половини табору.

У коментарі ZAXiD.NET засновниця табору «Татарів DeLuxе» Альбіна Харченко підтвердила інформацію про двох госпіталізованих, уточнивши, що більше хворих у таборі немає.

«Є діти які перебували в лікарні, це двоє дітей. І є заключення, що отруєння вони не мають. Це були особисті хвороби дітей. Ці одноразові випадки в таборі пов'язані з погодою з екскурсією. Ніякого масового отруєння в 70 дітей у нас не було», – каже Альбіна Харченко.

Натомість вона припускає, що інформацію про масове захворювання поширюють через невдоволеність когось із батьків.

«Приїжджала поліція, вона досліджувала територію. Приїжджали інші органи влади. У нас є всі заключення. У нас всі норми дотримано. Це або якась незадоволеність батьків, або був наклеп. Тому ми змушені подати позов. Над цим будуть працювати адвокати», – повідомила Альбіна Харченко.

Про відсутність офіційної інформації з лікарні чи поліції щодо масового захворювання дітей в таборі повідомили і в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

«Має бути офіційна інформація підтверджена компетентним органом. Зі слів громадян ми не можемо проводити якісь заходи. Ми не маємо права втручатися у роботу суб'єкта господарювання. Якби була інформація від поліції чи від органів місцевого самоврядування, від лікувального закладу ми б реагували», – каже Віталій Фіглевський, начальник обласного управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби.

Речниця поліції Івано-Франківської області Тетяна Іванюк повідомила ZAXiD.NET, що 5 липня у відділення поліції Яремче зателефонував чоловік з Харківської області, та повідомив, що його син, який приїхав на відпочинок у табір в селі Татарів, знаходиться у яремчанській лікарні у важкому стані.

«Поліцейські одразу виїхали перевірити ситуацію, проте хлопця в лікарні не виявили. Натомість він знаходився в мед-пункті табору. Не підтвердилась і інформація про його тяжкий стан. Повідомлень про інших хворих поліцейські не отримували», – розповіли у пресслужбі.