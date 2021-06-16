Під час еротичного щоу «свинка Кароліна» танцює ще з двома дівчатами та роздягається

Львівський дитячий центр «Кузя і друзі» пропонує послугу стриптиз-шоу «Дорослі розваги зі свинкою Кароліною». Шоу призначене лише для дорослих та триває не більше десяти хвилин. А адміністрації дитячого центру не бачать нічого дивного у такій послузі.

Про незвичну послугу в дитячому центрі на своїй сторінці у Facebook повідомила відома львівська соціологиня Мар’яна Малачівська. Така послуга дитячого центру викликала обурення серед львів’ян. Однак з’ясувалося, що ця послуга в дитячому центрі не нова і її пропонують щонайменше з минулого року.

«Незабутнє стриптиз-шоу від свинки Кароліни! Жартівливий, комічний стриптиз у виконанні чарівної та незрівнянної свинки Кароліни. Новий та цікавий номер для створення незабутньої атмосфери на святі, який виконує чарівна свинка Кароліна є дуже популярний за кордоном і сьогодні він вже доступний і для вас», – вказано на сайті дитячого центру «Кузя і друзі».

Як видно з відео, оприлюдненого на YouTube-каналі дитячого центру, у шоу беруть участь троє аніматорів: ростова лялька ­– «свинка Кароліна», яка виконує еротичне шоу, та двоє танцівниць. Упродовж танцювального номеру свинка повільно родягається.

Як запевнили ZAXID.NET у адміністрації центру «Кузя і друзі», ця послуга призначена виключно для повнолітніх, однак так і не змогли пояснити, чому організацією стриптиз-шоу саме дитячий центр.

«Ми займаємось організацією дитячих свят. Це шоу – виключно 18+. Там ніхто догола не роздягається. Крім свинки, участь у шоу беруть ще дві танцівниці. Саме шоу триває 7-10 хвилин, зазвичай його замовляють на дні народження та весілля.», – пояснили ZAXID.NET у адміністрації центру.

Недитяче шоу пропонують із виїздом як клієнтам зі Львова, так і зі всієї області. Коштує стриптиз-шоу 100 доларів США.

Зазначимо, що дитячий центр «Кузя і друзі» займається організацією дитячих свят та пропонує курси розвитку дитини від 3 до 7 років. Водночас, крім стриптиз-шоу від свинки Кароліни, на сайті центру можна замовити й інші розваги для дорослих – шоу «Козачка і козак», під час якого герої сваряться та танцюють, а також світлодіодне шоу.