Під час варіння макарони виділяють крохмаль, який у воді стає клейким

Навіть звичайні макарони в супі можуть зіпсувати текстуру страви, якщо додати їх прямо в бульйон – вони розварюються, а суп стає густим та неапетитним. «Главред» розповідає, для чого обсмажувати макарони для супу.

У чому суть методу?

Під час варіння макарони виділяють крохмаль, який у воді стає клейким. І попереднє обсмажування допоможе розв’язати цю проблему і не дозволить супу перетворитися на густу неапетитну масу.

Обсмажувати макарони потрібно на сухій сковороді вклавши їх в один шар. Достатньо буде кількох хвилин – макарони може знімати з вогню як тільки ви побачите, що вони стали золотистого кольору. Під час смаження їх потрібно постійно помішувати, щоб вони не пригоріли, і коли вони будуть готові – їх варто одразу кидати в суп. При цьому слід розрахувати час так, щоб цей інгредієнт потрапив у суп за 5 хвилин до його повного приготування.