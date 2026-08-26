Шухляда під духовкою на перший погляд здається звичайним місцем для зберігання кухонного приладдя. Проте її призначення залежить від конструкції конкретної духовки, тому використовувати цей відсік навмання не варто. В одних моделях він справді призначений для посуду, в інших допомагає підтримувати готові страви теплими або навіть використовується для підсмажування. Щоб не пошкодити речі та безпечно користуватися технікою, спочатку потрібно з’ясувати, яку саме функцію передбачив виробник. Про це пише УНІАН.

Шухляда для зберігання

Найпростіший варіант – звичайний нижній відсік для зберігання кухонного приладдя. У ньому можна тримати металеві форми, дека та інший посуд, який не боїться нагрівання.

Водночас не перетворюйте цю шухляду на місце для всього, що не помістилося на кухні. Під час роботи духовки її нижня частина може сильно нагріватися.

Не кладіть туди пластикові контейнери, пакети, паперові серветки, кухонні рушники, книги та інші предмети, які можуть розплавитися, пошкодитися або загорітися.

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Відсік для підігрівання страв

У деяких моделях нижня шухляда призначена для підтримання температури вже готових страв. Вона дає змогу зберегти їжу теплою, поки ви завершуєте приготування інших страв або накриваєте на стіл.

Якщо духовка має таку функцію, на панелі керування зазвичай передбачені відповідні позначення чи окремий режим підігрівання.

Такий відсік не варто використовувати як звичайну шухляду, оскільки він спеціально розрахований на нагрівання.

Нижня зона для підсмажування

Ще один варіант – відсік, який фактично є додатковою жаровнею або грилем. У такій конструкції можна швидко підрум’янити страву, сир, овочі чи інші продукти.

Через високу температуру під час роботи такого гриля потрібно уважно стежити за їжею. Залишати її без нагляду надовго не варто, адже продукти можуть швидко пересмажитися.

Як дізнатися призначення шухляди

Не орієнтуйтеся лише на зовнішній вигляд відсіку. Навіть у дуже схожих моделях духовок нижня шухляда може мати різне призначення.

Найнадійніше перевірте інструкцію до вашої духовки. Якщо документації немає, знайдіть точну модель техніки та ознайомтеся з інформацією виробника.

Головне правило просте: не використовуйте нижній відсік для зберігання речей, які не витримують високої температури. Правильне призначення шухляди допоможе безпечніше користуватися духовкою та не зіпсувати кухонне приладдя.