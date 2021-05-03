«Слуга народу» ініціює законопроект про спрощення оформлення українських паспортів із позначкою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє прес-служба партії.

Із 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад.

Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити.

«Особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання. Ми пропонуємо законодавчо закріпити норму про те, що мешканці непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт», – зазначив один із ініціаторів законопроекту Максим Ткаченко.

Там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – у Луганську, Донецьку, Сімферополі тощо.

Водночас буде скасовано довідку про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

За його словами, щоб зрозуміти, що людина дійсно живе на окупованих територіях за тою адресою, яку вона хоче вказати у реєстрації, Державна міграційна служба може використовувати інформацію з Державного реєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо йдеться про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або ж на основі реєстрації батьків, що вказана у їхніх паспортах.

Якщо ж через якісь причини треба замінити паспорт або вклеїти у нього фотокартку за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі.

Комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вже рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроект у першому читанні.