Жителям окупованих територій на сході України за два роки роздали вже майже 530 тис. російських паспортів. Про це повідомило ТАСС із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ РФ в неділю, 2 травня.

Водночас, за даними російського відомства, 2 тис. особам в громадянстві відмовили, оскільки вони «мали обмеження на в’їзд в Росію, становили небезпеку РФ, або мали непогашену судимість».

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям окупованої російськими військами частини Донбасу отримувати паспорти РФ за спрощеною процедурою. Російська влада пояснювала це тим, що наразі жителі цих територій мають документи, яких ніхто не визнає.

Кабінет міністрів України на засіданні 8 травня ухвалив рішення про визнання незаконними та недійсними паспортів. Як повідомляла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, станом на 2021 рік російські паспорти отримали 500 тис. жителів ОРДЛО.