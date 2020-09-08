У колажі «Слуги народу» про ремонт доріг Львівщини Олега Березу зображено на тлі російської дорожньої розв’язки

Львівський осередок партії «Слуга народу» поширив інтерв’ю очільника Служби автомобільних доріг Львівщини Олега Берези, проілюструвавши його фотографією дорожньої розв’язки у російському Мурманську. Раніше цю ж фотографію використали і в офіційному повідомленні ЛОДА про плановане будівництво Північного об'їзду Львова.

У понеділок, 7 вересня, на сторінці «Команди Зеленського у Львові» у Facebook поширили інтерв’ю Олега Берези про ремонт обласних доріг, опубліковане на сайті «Форпост». Поширення супроводжувалося колажем з фото Олега Берези на тлі складної дорожньої розв'язки, хоча у самій публікації «Форпосту» такого колажу не було.

Першим використання російського фото для промоції інтерв'ю про ремонти доріг на Львівщині зауважив трускавчанин Андрій Пристай, припустивши, що це траса Омськ-Тюмень. Фото цієї дорожньої розв’язки і справді ще у липні 2018 року опублікував один з місцевих сайтів як ілюстрацію планованої нової розв'язки на трасі Омськ-Тюмень.

Колаж з Олегом Березою на тлі російської розв'язки

Уже після того, як користувачі Facebook звернули на використання російського фото, адміністратор «Команди Зеленського у Львові» заявив, що ілюстрацію взяли зі стокового сайту, зауваживши, що насправді такої розв'язки нема ні в Росії, ні в Україні.

Як вдалось з’ясувати ZAXID.NET, насправді вперше фотографію цієї дорожньої розв’язки опублікували на урбаністичному форумі SkyscraperCity ще у 2016 році, її автором є Сєргєй Пяткін з Мурманська, який сфотографував розв'язку на об’їзній дорозі Мурманська.

Прикметно, що це ж фото, до того ж марковане гербом Львівської області (таким чином прес-служба ЛОДА позначає власні фото), було опубліковане 25 серпня на офіційному сайті ЛОДА у новині про погодження Верховною Радою кредиту ЄІБ на будівництво північного об'їзду Львова.

Фото розв'язки у Мурманську, використане ЛОДА як ілюстрація до новини про майбутнє будівництво північного об’їзду Львова