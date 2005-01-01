У відеоролику Всесвітнього економічного форуму Львів переплутали з Віднем

Кадр Львова у відеоролику Всесвітнього економічного форуму про найкращі міста світу для життя насправді ілюструє Відень

На сторінці Всесвітнього економічного форуму у Facebook 22 березня з'явилося відео рейтингу найкращих міст світу для життя, який очолює Відень. Проте ілюструючи переваги життя у Відні автори відео використали кадри зі Львова.

Відеоролик стосується міст з найвищою в світі якістю життя згідно з авторитетним рейтингом Mercer Quality of Living Survey. Рейтинг Mercer охоплює більше 200 міст світу і враховує 39 факторів: захищеність мешканців, стан екології, безпеки, охорони здоров'я, освіти, транспорту тощо.

Уже дев'ять років поспіль цей рейтинг очолює Відень, однак на четвертій секунді відеоролика Всесвітнього економічного форуму серед краєвидів Відня з'явився кадр оперного театру у Львові. Кадр протитровано текстом: «Місто знамените своє культурою». Далі відео продовжується кадрами з Відня та інших міст, що зайняли найвищі позиції у рейтингу.

На 4-7 сек. відео є кадри львівського оперного театру

Користувачі Facebook у коментарях до цього відео уже звернули увагу на помилку, проте станом на 22:30 відеоролик з помилкою все ще був доступний для користувачів.