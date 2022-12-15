У Вікторії зовсім скоро буде новий відкашлювач

У середу, 14 грудня, мати дворічної львів'янки Вікторії Полюги, у якої діагностували СМА (спінально- м’язову атрофію) і якій напочатку цього року у США зробили рятівний укол препарату Zolgensma, знову звернулася до благодійників по допомогу. Доньці терміново потрібно купити новий відкашлюч, який коштує 6238 євро з ПДВ (261 996 грн). Цю суму для маленької благодійники і небайдужі львів’яни зібрали за два дні.

Мама дівчинки уточнила ZAXID.NET, що відкашлювач, яким зараз користується Вікторія, їм надали у клініці в Італії і недавно повідомили, що його потрібно повернути. Вікторія користується ним щодня, він налаштований так, щоб її легені краще працювати і грудна клітка розвивалася. Коли вона захворіє, вона не має сили відкашлювати і цей апарат допомагає забирати мокроту.

Потрібну суму вдалося зібрати буквально за два дні. 150 тис. грн, за словами Мар’яни Коцовської, перерахувала мама дівчинки зі СМА, яка отримала рятівний укол в Німеччині. Ще один переказ був на 43 тис. грн. Решту суми прийшло на рахунки мами вчора і сьогодні.

«Новий відкашлювач для Вікторії ми замовили в Італії. Збір коштів оголосили тоді, коли фірма виставила рахунок. За вчора на рахунки перерахували 38 тис., решту вдалося зібратися сьогодні. Станом на вечір 15 грудня є вся потрібна сума. Ми дуже вдячні усім, хто відгукнувся допомогти нашій донечці», – каже Мар’яна Коцовська.

Нагадаємо, на початку цього року Вікторії у США зробили укол Zolgensma, вартістю 50 млн грн. Це найдорожчий препарат у світі, він використовується для генної терапії спінально-м’язової атрофії. Він не виліковує повністю хворобу, але допомагає зупинити її прогресування. Діти можуть самостійно дихати, сидіти і навіть ходити. Його вводять один раз, але треба встигнути зробити це до того, як дитині виповнилось 2 роки.

Після уколу, каже мама дівчинки, Вікторія зміцніла, сама сидить, стала значно витривалішою на заняттях, регулярно займається з реабілітологом і ходить на плавання.