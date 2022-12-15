Вікторія росте, набирається сил, але вона ще трішки потребує нашої допомоги

Дворічній львів'янці Вікторії Полюзі, у якої діагностували СМА (спінальну м’язову атрофію) і для якої торік львів'яни активно збирали гроші на рятівний укол препарату Zolgensma, знову потрібна допомога.

«Сьогодні ми знову змушені звертатися до Вас про допомогу! Ми відкриваємо новий збір! Зовсім несподівано і в останній момент, нам повідомили, що доведеться повернути відкашлювач, який клініка дала у використання. Для Вікусі цей апарат є життєво необхідним, тож немає іншого вибору, як купувати новий. Ми з чоловіком намагалися впродовж року самостійно покривати всі витрати на реабілітацію та додаткове обладнання, але, на жаль, сьогодні ми повинні просити у вас допомоги», – написала у Facebook мама дівчинки Мар’яна Коцовська.

Мама дівчинки уточнила ZAXID.NET, що відкашлювач, яким зараз користується Вікторія, їм надали у клініці в Італії і недавно повідомили, що його потрібно повернути. Вікторія користується ним щодня, він налаштований так, щоб її легені краще працювати і грудна клітка розвивалася. Коли вона захворіє, вона не має сили відкашлювати і цей апарат допомагає забирати мокроту.

Дівчинка, за словами мами, після уколу, якій їй зробили на початку року у США, зміцніла, стала значно витривалішою на заняттях, самостійно сидить, регулярно займається з реабілітологом і ходить на плавання.

Сума збору – 6238 євро з ПДВ (261 996 грн).

« Мама дівчинки зі СМА, яка отримала укол в Німеччині, перерахувала нам 150 тис. грн, тож станом на сьогодні нам вже вдалося зібрати 210 тис. грн», - каже Мар'яна Коцовська.

Реквізити для допомоги :

4731185634358045 приват банк

Коцовська Мар'яна (мама)

4441114412282210 моно банк

Коцовська Мар'яна (мама)

Нагадаємо, до 8 місяців Вікторія Полюга розвивалася без жодних відхилень. А потім батьки помітили, що дитина перестала піднімати ніжки. За порадою лікарів здали генетичний аналіз, а поки чекали на результат, Вікторія перестала сидіти і тримати голову. У лютому 2021 року аналіз підтвердив діагноз, що ослаблює тіло та спричинює атрофію м’язів, здатність рухатись і навіть ковтати та дихати. Мама повезла Вікторію на реабілітацію в Італію, щоб зупинити прогрес хвороби. А за цей час волонтери запустили потужну кампанію зі збору коштів на укол препарату Zolgensma. Його треба було ввести у віці до двох років, які Вікторії виповнилися 29 березня цього року. Необхідну суму 50 млн грн зібрали 4 листопада 2021 року.