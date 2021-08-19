На перший установчий саміт «Кримської платформи», який має відбутися вже 23 серпня, прибудуть представники 44 держав та міжнародних організацій. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в четвер, 19 серпня.

На рівні президентів на саміті будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. Також в «Кримській платформі» візьме участь президент Європейської ради.

На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені чотири країни – Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція. Швейцарія та Чехія будуть представлені главами парламентів, а Велика Британія та Португалія – міністрами оборони.

Водночас 14 країн будуть представлені міністрами закордонних справ – Туреччина, Німеччина, Франція, Іспанію, Італію, Австрію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Данію, Ірландію, Болгарію, Чорногорію і Північну Македонію.

Ще сім країн будуть представлені на рівні послів: Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.

США будуть представлені особистим посланцем президента міністр транспорту, а Норвегія – державний секретар Міністерства закордонних справ.

Також відомо, що Єврокомісію представлятиме віце-президент Валдіс Домбровскіс, НАТО – заступник генерального секретаря, Раду Європи – генеральний секретар Марія Пейчіновіч-Бурич. Водночас Організацію за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) представлять на рівні генерального секретаря Алтай Ефендієв.

Кулеба зазначив, що незалежно від рівня представленості, ці країни стають засновниками «Кримської платформи» як держави. Зокрема сигнали та зобов'язання, взяті за результатами саміту, мають рівнозначну силу.

Що таке «Кримська платформа»?

Саміт «Кримської платформи» ще у вересні 2020 року оголосив президент Володимир Зеленський у зверненні до Генеральної асамблеї ООН. Це міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму та сприяння деокупації півострова.

Перший саміт «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року – напередодні 30-ої річниці Дня Незалежності України. Він має функціонувати на чотирьох рівнях. глав держав, міністрів закордонних справ та оборони, парламентів, а також та експертного середовища.