Канаду на саміті Кримської платформи, що відбудеться цього місяця у Києві, офіційно предсталятиме спікер Сенату Джордж Фьюрі. Про це «Укрінформу» розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Ми отримали офіційне підтвердження, що в Київ для участі у саміті Кримської платформи та відзначенні 30 річниці незалежності України приїде спікер канадського Сенату Джордж Фьюрі», – сказав Шевченко.

Через ймовірне проведення у Канаді дострокових парламентських виборів у вересні, присутність високопоставлених канадських політиків на саміті Кримської платформи було під питанням, оскільки в Канаді на період виборчої компанії діє заборона на участь політиків, які балотуються, у міжнародних заходах.

Утім, членів канадського Сенату не обирають народним голосуванням, а призначають на посаду рішенням прем'єр-міністра, тому на сенаторів це обмеження не поширюється. Після розпуску парламенту і до формування нового уряду спікер Сенату - найвища політична посада у країні.

Відкриття саміту Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.Очікується, що Кримська платформа буде представлена в Парламентській асамблеї Ради Європи.