Акцію зініціювала співачка SOWA (Діана Горбяк)

Напередодні Дня героїв, який відзначають 23 травня, у Жовкві висадили сакури на знак подяки усім захисникам. Ініціаторкою акції стала українська співачка SOWA (Діана Горбяк), родом з Жовкви.

Нові дерева з’явилися на трьох локаціях: центральній площі Вічевій, біля народного дому, де згодом збудують меморіал загиблим героям, та біля міської адміністрації.

«Дерева висадили не лише на честь загиблих, а як живий символ памʼяті про всіх українських героїв. Кожне дерево – це подяка і шана тим, хто боронить Україну просто зараз, хто пройшов пекло війни, хто потрапив у полон чи відновлюється після поранень», – повідомила пресслужба артистки.

Алеї сакур стануть не лише місцем відпочинку і громадського життя, а й простором пам’яті та сили. До висадки долучилися діти, волонтери, військові та місцеві жителі. Кожна сакура отримала свою стрічку.

Учасники висадки дерев

Як уточнила ZAXID.NET співачка, закупівлю 28 сакур заспонсорувала сама Діана та її сім’я.

«Дерева сакур – про вдячність і любов. До тих, хто боронить нас сьогодні, хто пройшов крізь найтяжче, і до тих, кого, на жаль, уже немає поруч. Висаджуючи сакури, ми продовжуємо їхнє життя – через символ, через памʼять, яка проростає у мирне завтра. Це – надія, яка має коріння», – зазначила співачка SOWA.

Діана Горбяк висаджує сакури біля адміністрації

Місця, де зростатимуть сакури у Жовкві, щовесни нагадуватимуть про героїв та за що вони боролися і загинули.