Через аварію на водогоні місто Винники залишилось без водопостачання до кінця доби. Для забезпечення мешканців водою у місті працюватимуть водовозки.

Як повідомили на Гарячій лінії Львова, аварійно-ремонтні роботи проводять біля цинкового заводу.

«Вчора, 21 вересня, через аварію на мережі ПАТ «Львівобленерго» вночі трапилася раптова зупинка насосних агрегатів на насосній станції «Винники». Утворився гідроудар, що спричинив розрив магістрального водогону «Винники-Довга». Ремонтні бригади «Львівводоканалу» провели дослідження аварійної ділянки і вже зранку приступили до робіт із заміни ділянки аварійного водогону», — повідомили у «Львівводоканалі».

Водопостачання у всьому населеному пункті з населенням близько 21 тис. мешканців буде призупинено до опівночі 23 вересня. Проте стабільного водопостачання варто очікувати лише з 6 ранку 23 вересня.

Водовозки з 10 ранку будуть біля школи-інтернату на вул. Галицькій.