Хлопчика попереду чекає ще одна операція. яку вже проведуть спеціалісти клініки в Чехії

До дитячої лікарні Першого медичного територіального об’єднанням Львова госпіталізували 5-річного Михайлика із Миколаєва. У хлопчика була важка черепно-мозкова травма, лікарі кажуть, що він дивом вижив. Дві машини, в яких рідні Михайлика під білими прапорами намагалися виїхати з міста, російські окупанти розстріляли з кулеметів. З п’ятьох пасажирів вижив лише Михайлик і його батько, повідомили 3 травня у львівській дитячій лікарні.

Михайлика врятувала мама, вона закрила його від куль своїм тілом. Їй куля влучила у голову. З п’ятьох пасажирів, які їхали двома автівками, живими залишився лише двоє: Михайлик і його батько. Хлопчик отримав важку черепно-мозкову травму, у нього уражений головний мозок, батько – кульові поранення ніг. Мати, бабуся і дядько загинули на місці.

На місце розстрілу автомобілів приїхав дідусь Михайлика Володимир. Чоловік враз втратив доньку, сина і дружину. Він з зятем спершу самотужки поховали рідних у селі, а тоді поїхали в лікарню в Миколаїв, куди «швидка» повезла Михайлика. Та чи побачать вони ще хлопчика, було невідомо. Дорогою до лікарні вони натрапили на ворожий блокпост. Російські окупанти після допиту пригрозили чоловікам розстрілом, але їх несподівано врятували медики. Лікар зі «швидкої», яка випадково проїздила повз, сказав, що чоловіки – його пацієнти. І їх відпустили.

Дідусь Володимир і його онук Михайлик у львівській лікарні. Фото лікарні

Уже в лікарні в Миколаєві їм знову довелося ховатися від обстрілів у підвалі, бо російські окупанти обстріляли лікарню. Там, в укритті, дідусь і батько вирішили: хай би там що, але вони мусять вивезти хлопчика у безпечне місце.

Спершу з Миколаєва вони потрапили у дитячу лікарню у Львові, де лікарі продовжили лікування хлопчика. Завідувач нейромедичного відділення дитячої лікарні Михайло Ловга повідомив, що хлопчик отримав значне ураження головного мозку, але, на щастя, ті ділянки, які відповідають за рухи, мову, ковтання є неушкоджені. Дивлячись на маленького пацієнта і не скажеш, що у нього важка травма.

Попереду Михайлика чекає тривале лікування і ще одна операція, але її вже проведуть фахівці спеціалізованого центру у Чехії, куди хлопчик поїхав на лікування. Нарешті він дійсно буде у безпеці.