До Львова прилетіли п'ять американських військових літаків KC-135 Stratotanker

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 15:2336040

До теми

До Львова прилетіли п'ять американських військових літаків KC-135 Stratotanker
фото Віталія Трубникова
Розгортання KC-135 в Україні - це частина американської стратегії захисту союзників у Європі

До Львова для участі у військових навчаннях прибули літаків-паливозаправників KC-135 Stratotanker Повітряних сил США. За повідомленням офіційного сайту Повітряних сил США у Європі та Африці, чотири літаки KC-135 Stratotanker здіснили посадку в Міжнародному аеропорту «Львів» у п'ятницю і суботу, 1-2 червня. Ще один такий літак прилетів до Львова у четвер, 7 червня.

Разом з літаками до Львова прибуло близько 150 осіб персоналу. Фото одного з літаків опублікував на своїй сторінці у Facebook відомий споттер Віталій Трубников.

Американські літаки прилетіли до Львова з кількох авіабаз: RAF Mildenhall (Велика Британія), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Каліфорнія, США) і бази Національної гвардії США в Іллінойсі.

Розгортання KC-135 в Україні – це частина американської стратегії захисту європейських союзників, зміцнення безпеки в Східній Європі та покращення військової взаємодії між країнами-членами НАТО та партнерами.

Літаки KC-135 Stratotanker братимуть участь в навчальних місіях з 4 по 16 червня 2018 року. Їх використовують для збільшення радіусу дії стратегічних бомбардувальників.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівська 80-та бригада під час навчань здивувала американських інструкторів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук