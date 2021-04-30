Наразі рейси зі Львова до Франкфурта будуть відбуватися тричі на тиждень

У п'ятницю, 30 квітня, на території Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького приземлився перший рейс із німецького міста Франкфурт. Літак компанії «Lufthansa» традиційно привітали водяною аркою. Ним прилетіло 79 пасажирів, заповненість склала майже 100%.

«Ми маємо тривалі стосунки з цим аеропортом: виконуємо польоти впродовж 17 років, зокрема у віденському напрямку. Минулоріч через коронавірус змушені були згорнули поїздки в Німеччину. Але вирішили відновити таке сполучення, зважаючи на тісні економічні зв'язки й туристичний потенціал міста», — розповів представник перевізника, регіональний менедежер Рене Койнзак.

Поки що компанія робитиме три польоти на тиждень, хоча вже із червня планує збільшити кількість до десяти. Ціна квитків стартує від 100 євро в одну сторону.

«Пасажир цієї компанії є дорогим: він багатий бізнесмен, турист, який літає далеко, а зараз до міста приїхали люди, що хочуть провести тут свята. «Lufthansa» взяла на себе три бойові дні: середу, п'ятницю та неділю. І показала чудову пунктуальність», — зазначила директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська.

Додамо, напередодні компанія SkyUp запустила рейс до Батумі. А вже з 2 липня зі Львова можна буде літати на грецький острів Родос.