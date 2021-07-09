Семен Семенченко продовжує перебувати під вартою за рішенням суду

Колишньому народному депутатові Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групи осіб, повідомив його адвокат Владислав Добош.

Раніше колишнього нардепа і командира батальйону «Донбас» підозрювали лише у створенні незаконного збройного формування та організації вчинення терористичного акту. Проте майже через чотири місяці після оголошення першої підозри про НЗФ до справи додалась ще одна – придбання та зберігання зброї, повідомила у п’ятницю, 9 липня, «Українська правда».

За словами Добоша, підозра була очікувана, проте подив викликає час її вручення, оскільки існування незаконного збройного формування начебто як має передбачати наявність зброї у його членів. За його інформацією, підозра ґрунтується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.

Як йдеться у тексті підозри, у квітні 2020 року Семенченко начебто віддав вказівку колишньому атовцю Вадиму Боровику, який тепер співпрацює зі слідством, перевезти зброю до тренувальної бази так званого незаконного військового формування у селі Сувид. Для цього Семенченко начебто дав Боровику гроші. У підозрі вказується, що Боровик усвідомлював незаконність цих дій, але перевозив зброю, оскільки перебував у підпорядкування Семенченка. Весь перебіг операції начебто «був під особистим контролем» останнього.

Після того, як зброю перевезли, колишній командир батальйону начебто дав Боровику 100 доларів для придбання пакувального матеріалу, щоб сховати зброю. Той купив дві бочки, в які і склав зброю. Після цього Боровик разом із іншими встановленими фігурантами справи, Безпальчуком та Єговоровим, начебто закопали бочки на території бази.

Окрім того, у тексті підозри йдеться про ще один епізод, коли начебто Семенченко розпорядився переховати зброю. Проте на цей раз одну бочку зі зброєю закопали на смітнику.

Боровик також розповів слідству, що вже у грудні 2020 року зброю із двох схронів переховав Безпальчук, закопавши її в лісі по дорозі на село Сувид. Саме там і знайшли зброю правоохоронці.

Водночас, у підозрі не вказується де, коли саме та за скільки Семенченко придбав цю зброю та як вона взагалі в нього з’явилась. У тексті йдеться лише про факт її переховування начебто за вказівкою колишнього нардепа.

Нагадаємо, 24 березня СБУ повідомила, що викрила приватну військову компанію й назвала її можливими організаторами екс-командира батальйону «Донбас» і колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як позаштатний агент НАБУ).

26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 млн грн. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: екс-бійцю батальйону «Донбас» Олександру Новікову та екс-командиру бататальйону «Донбас» Анатолію Виногродському.

14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу телеканалу «112 Україна», який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.