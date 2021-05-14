Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ «Інформаційного агентства «112-канал», який стався у липні 2019 року. У скоєнні цього обстрілу СБУ підозрює колишнього народного депутата, колишнього командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка.

Як повідомила СБУ в п’ятницю, 14 травня, під час виборчої кампанії до Верховної Ради цей теракт використали представники держави-агресора у гібридній війні проти України.

Як стверджує СБУ, для вчинення злочину Семенченко залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування.

За версією СБУ, у червні 2019 року Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження.

СБУ повідомила, що Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину. За початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати.

Натомість для приховування осіб-виконавців та організатора, вирішили вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета.

Під час обшуків вдома у фігурантів СБУ вилучила транспорт та «засоби вчинення протиправних дій».

Зазначимо, що Семенченко вже перебуває під вартою за підозрою в іншій кримінальній справі.

Як повідомляв ZAXID.NET, в ніч на 13 липня 2019 року невідомий обстріляв із гранатомета фасад будівлі телеканалу «112 Україна» у Києві.

Ввечері 13 липня представники праворадикальних і націоналістичних сил провели під будівлею СБУ в Києві акцію протесту з вимогою до каналу «112 Україна» не транслювати пропагандистський фільм Олівера Стоуна про Україну та посадити фактичного власника телеканалу Віктора Медведчука за державну зраду, роботу на окупантів і дружбу з терористами.