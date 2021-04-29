Прокуратура має намір продовжити арешт екс-нардепу Семену Семенченку

Печерський районний суд Києва залишив під вартою екс-комбата батальйону «Донбас», народного депутата VIII скликання Семена Семенченка. Його підозрюють в створенні приватної військової компанії.

Як уточнив його адвокат Владислав Добов в коментарі LIGA.net, суд ухвалив відповідне рішення в четвер, 29 квітня. Раніше захист Семенченка подав клопотання про зміну запобіжного заходу, але суд вирішив залишити його без змін. Тому екс-нардеп й надалі перебуватиме в СІЗО до 24 травня без права на внесення застави.

Також адвокат повідомив, що прокурор вже заявив про намір подати клопотання про продовження арешту Семену Семенченку.

Справа «приватної військової компанії» Семена Семенченка

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила про викриття та припинення діяльності так званої «приватної військової компанії». Організаторами компанії назвали екс-нардепа Семена Семенченка та «позаштатного агента НАБУ» Євгена Шевченка. Їм, а також іншим організаторам повідомили про підозру за статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

За версією слідства, компанія наймала на роботу колишніх офіцерів правоохоронних органів та військовослужбовців з досвідом ведення бойових дій. Їх просили підписати папери про нерозголошення інформації, а потім готували на тренувальних базах для виконання завдань. За даними «Слідство.Інфо» повідомило, що ця приватна військова компанія працювала в інтересах українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

26 березня Печерський районний суд Києва відправив під арешт Семена Семенченка та Євгена Шевченка щонайменше на два місяці – до 24 травня.