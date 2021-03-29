Анатолій Виногродський будь-які звинувачення на свою адресу відкидає

В понеділок, 29 березня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього другого командира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського (позивний «Гал»), якого підозрюють у причетності до діяльності так званої приватної військової компанії екснардепа Семена Семенченка. Про це повідомляє «Громадське».

За даними слідства, у 2018 році Семен Семенченко та Анатолій Виногродський створили в США компанію «Donbass Battalion corporation» з метою отримання контрактів та здійснення охоронної діяльності на території Афганістану, Сирії, Іраку.

Саме Віногродський познайомив Семенченка з громадянином Казахстану Іллею Борисенком. Останній виділив їм 1 млн доларів, земельну ділянку, де вони організували базу для тренувань та зберігання зброї.

За даними слідства, Семен Семенченко їзди до Іраку та Афганістану, щоб підписати контракт, але йому це не вдалось. Тоді вони з Виногродським, продовжуючи вводити в оману Борисенка, організували українське представництво американської фірми ТОВ «Донкорп Україна» і здійснювали діяльність на території України. Це ж, запевняє прокурор – поза законом.

«Військова експертиза, яка була проведена в рамках розслідування, встановила, що дана фірма має ознаки непередбачуваних законодавством України формувань», – зазначили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства Виногродський керував, координував, розробляв плани вчинення протиправних дій членами формування. Прокурор просив взяти під варту Виногродського, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, переховування, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

Своєю чергою адвокати підозрюваного наголосили на необґрунтованість ризиків. Також вони зазначили, що їхній підзахисний є інвалідом війни та має проблеми зі здоров’ям. Захист наголосив на тому, що Виногродський воював за Україну, а тому не міг вчиняти протиправних дій і створювати воєнізовані формування.

Сам Виногродський сказав, що не має відношення до ТОВ «Донкорп Україна», а в іноземній фірмі виступав лише у ролі консультанта до того, як стало зрозуміло, що контрактів не буде. Тоді ж, за словами підозрюваного, він припинив свою діяльність як консультанта.

Взяти на поруки «Гала» висловили бажання Степан Хмара та Микола Коханівський, однак суд їм відмовив.

Справа «приватної військової компанії» Семена Семенченка: що відомо

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила про викриття та припинення діяльності так званої «приватної військової компанії». Організаторами компанії назвали екс-нардепа Семена Семенченка та «позаштатного агента НАБУ» Євгена Шевченка. Їм, а також іншим організаторам повідомили про підозру за статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

За версією слідства, компанія наймала на роботу колишніх офіцерів правоохоронних органів та військовослужбовців з досвідом ведення бойових дій. Їх просили підписати папери про нерозголошення інформації, а потім готували на тренувальних базах для виконання завдань. За даними «Слідство.Інфо» повідомило, що ця приватна військова компанія працювала в інтересах українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

26 березня Печерський районний суд Києва відправив під арешт Семена Семенченка та Євгена Шевченка щонайменше на два місяці – до 24 травня.