Закривавлений пакунок надійшов сьогодні вранці до посольства України в Греції, місцева поліція почала слідчі дії. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж, як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії», – написав Ніколенко.

Він додав, що українська сторона також очікує пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

Речник МЗС поінформував, що загалом уже зафіксовано 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

«Як сказав Дмитро Кулеба, як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. Працюємо на перемогу», – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 30 листопада іспанські ЗМІ інформували про вибух в українському посольстві в Мадриді. Комендант посольства України отримав незначні поранення, решта співробітників не постраждали. Після того до українських посольств та консульств почали надходити закривавлені пакунки, в яких знаходилися очі тварин.