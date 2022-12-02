До посольств та консульств України в низці країн світу надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин. В українському МЗС заявляють про сплановану кампанію та залякування посольств і консульств України.

Як повідомив 2 грудня речник МЗС Олег Ніколенко, підозрілі посилки надійшли на адреси українських посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно.

«Пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», – повідомив Олег Ніколенко.

Він додав, що «вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму», посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну. Цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

«Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України», – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Нагадаємо, 30 листопада невідомі підкинули конверт із вибухівкою у посольство України в Мадриді. Конверт вибухнув у руках працівника посольства. Його з травмами госпіталізували в лікарню. Попередньо іспанська поліція кваліфікувала цей інцидент як теракт.

Також пакунок із вибуховим пристроєм отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, яку іспанський уряд відправляє в Україну. А вночі 1 грудня схожа вибухівка надійшла на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос поблизу іспанської столиці Мадрида. Ця авіабаза надає розвідувальні дані для України. Пізніше також стало відомо, що аналогічну посилку з вибухівкою отримало посольство США в Іспанії, а також прем’єр-міністр та міністерство оборони Іспанії.