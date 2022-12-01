На адресу прем’єр-міністра та міністерства оборони Іспанії надійшли підозрілі посилки, схожі на ті, що їх раніше отримали посольство України в Мадриді, компанія з виробництва зброї та авіабаза. В усіх трьох посилках виявили невеликі вибухові пристрої.

Як повідомило 1 грудня місцеве видання El Mundo, ще 24 листопада голові уряду Іспанії Педро Санчесу надійшов підозрілий пакет із піротехнічним матеріалом. Посилку відправили звичайною поштою. Її виявив департамент безпеки, фільтруючи кореспонденцію. Це був конверт на ім'я голови уряду, який знешкодили.

Крім цього, 1 грудня до міністерства оборони надійшов запальний конверт, що активується при відкритті. Відомо, що його надіслали з Іспанії. Зараз слідчі аналізують зв’язки між відправленнями та причетність до ситуації в Україні.

Пізніше також стало відомо, що аналогічну посилку з вибухівкою отримало посольство США в Іспанії.

Нагадаємо, 30 листопада невідомі підкинули конверт із вибухівкою у посольство України в Мадриді. Конверт вибухнув у руках працівника посольства. Його з травмами госпіталізували в лікарню. Попередньо іспанська поліція кваліфікувала цей інцидент як теракт.

Також пакунок із вибуховим пристроєм отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, яку іспанський уряд відправляє в Україну. А вночі 1 грудня схожа вибухівка надійшла на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос поблизу іспанської столиці Мадрида. Ця авіабаза надає розвідувальні дані для України.