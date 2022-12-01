На військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос поблизу іспанської столиці Мадрида невідомі відправили посилку з вибухівкою. Вибухівка була схожа на ту, яку 30 листопада відправили у посольство України в Мадриді. Про це повідомило місцеве видання El Confidencial.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що підозрілий пакунок на військово-повітряній базі в Торрехон-де-Ардос виявили вночі 1 грудня. Система безпеки на зональній базі виявила підозрілий конверт, який, як визначив рентгенівський аналіз, «міг містити якийсь механізм». Конверт був адресований Супутниковому центру.

Днем раніше конверти з вибуховими пристроями надійшли на адреси посольства України в Мадриді та компанії з Сарагоси, яка відправила ракетні установки для Збройних сил України.

У лютому Європейський Союз оголосив, що супутниковий центр у Торрехон-де-Ардос надаватиме розвідувальну інформацію Україні. Центр надає аеро- та супутникові знімки, після того, як Київ звернувся до ЄС з проханням про таку допомогу.

Нагадаємо, 30 листопада невідомі підкинули конверт із вибухівкою, яка здетонувала у руках працівника посольства. Його з травмами госпіталізували в лікарню. Попередньо іспанська поліція кваліфікувала цей інцидент як теракт

Пакунок із вибуховим пристроєм отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, яку іспанський уряд відправляє в Україну.