На Львівщині вже є хворі на грип

У реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні на штучній вентиляції легень (ШВЛ) перебуває 47-річний мешканець Львівщини, у якого діагностували грип В. Його стан важкий.

Чоловік, як повідомив ZAXID.NET в.о. завідувача реанімаційного відділення лікарні Володимир Красильников, захворів 19 вересня, а до інфекційної лікарні «швидка» привезла його 24 вересня.

«Пацієнт синів прямо на очах, втрачав свідомість, то ми відразу госпіталізували його в реанімаційне відділення. Чоловік має низку супутніх захворювань, до яких додалася ще й пневмонія. У нього підтвердили вірус грипу В. Нам вдалося дещо стабілізувати його стан. Нині спробуємо зняти з ШВЛ, але чи вдасться це зробити, наразі невідомо», – каже Володимир Красильников.

Як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, минулого тижня кількість хворих на ГРЗ зросла, а на ковід зменшилася. На ГРЗ захворіло 9555 мешканців Львівщини, це на 854 випадки більше, ніж позаминулого. Серед хворих – 4542 діти до 18 років.

Згідно з прогнозом ВООЗ в епідсезоні 2025-2026 року будуть циркулювати такі штами вірусів грипу:

• A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-подібний вірус;

• A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-подібний вірус;

• B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-подібний вірус.

Тривалентні вакцини будуть захищати від цих штамів. Чотиривалентні - будуть захищати також від B/Phuket/3073/2013.

Вакцини на Львівщині вже є. Тим, хто планує щепитися, треба купити вакцину в аптеці за власні кошти. Вартість чотиривалентної вакцини Джисі Флю, скажімо, в аптеці на вул. Фредра, коштує 385 грн.