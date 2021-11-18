У четвер, 18 листопада, українські туристи, які не могли виїхати з Туреччини після смерті одного з членів своєї групи, повернулися в Україну. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

«Група українських туристів, які до цього не могли залишити територію Туреччини в результаті смерті одного з членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла в Туреччині, сьогодні повернуться на батьківщину», – розповів Кулеба.

За його словами, дипломатам вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити швидке і безпечне повернення громадян в Україну.

«Громадяни повертаються сьогодні двома групами в Запоріжжя та Київ. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина. Ми ніколи не кинемо своїх у біді, і це наш непорушний принцип», – відзначив міністр.

Нагадаємо, що група українських туристів з Рівного, Києва та Запоріжжя 15 жовтня полетіла до Туреччини та відправилася в похід Лікійською стежкою на півдні країни. Через два дні один із членів групи скоїв самогубство. Тіло загиблого передали до України, де 22 жовтня поховали. Однак, сімом туристам, які були з ним в групі, турецькі слідчі заборонили повертатися додому до завершення судово-медичної експертизи.

З дня трагедії минуло вже три тижні, але люди так і не можуть виїхати з країни. Українці не можуть полетіти додому, бо на їх квитках стоїть ID-заборона про перетин турецького кордону.

Спершу українське консульство відповідало на запити туристів, що «в цьому випадку допомога не передбачена законодавством». Після розголосу з туристами зв’язалися представники консульства та пообіцяли зробити запит до турецького суду.