До України повернули 18-річного маріупольця, якого росіяни депортували з окупованого міста до підмосков’я у 2022 році. Про це у вівторок, 2 грудня, повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасво окупованих територій.

У квітні 2022 року росіяни депортували під Москву з окупованого Маріуполя 31 дитину. Серед них був 17-річний Олександр. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування.

«Напередодні Нового року до департаменту кризового реагування мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка опікується поверненням дітей.І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр вже у Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися», – йдеться у повідомленні.

У мінреінтеграції нагадують, якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію Росії, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Нагадаємо, 22 грудня до України повернули 12-річного сина військовослужбовиці ЗСУ. Дитина перебувала 18 місяців в окупації та 4 – у Росії