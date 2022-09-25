Щоосені до Умані для святкування Рош га-Шана прибувають хасиди з усього світу

Станом на ранок 25 вересня до України прибуло вже понад 23 тис. паломників-хасидів. Про це повідомила в Telegram Об'єднана єврейська громада України.

«За даними Об'єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже більше 23 тис. прочан. Фонд імені Рабі Нахмана спільно з владою якісно організували паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий безпековий рівень», – йдеться в повідомленні.

У громаді додали, що в Умані вже відбулася масова молитва «Тіккун а-Клалі»: тисячі брацлавських хасидів водночас прочитали 10 псалмів царя Давида.

«Паломництво відбувається в штатному режимі», – заявили в громаді.

Зазначимо, що щоосені до Умані, де знаходиться могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош га-Шана прибувають хасиди з усього світу. 2021 року їх приїхало 30 тис., 2020-го через коронавірус – менше ніж 3 тис.

2022 року свято відзначають 25–27 вересня. Пік заїзду хасидів спостерігають зазвичай за кілька днів до початку Рош га-Шана. Посольство України в Ізраїлі повідомляло, що цього року через війну Україна не допускає іноземних туристів до країни й не зможе восени прийняти паломників, оскільки не в змозі гарантувати їхню безпеку.