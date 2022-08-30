щоосені паломники їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера цадика Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський Новий рік

Із 19 до 30 вересня в Умані діятимуть посилені заходи безпеки та заборона на проведення масових заходів під час святкування Рош га-Шана. Таке рішення у вівторок, 30 серпня, ухвалив міський штаб оборони Черкаської ОВА.

Як повідомив голова ОВА Ігор Табурець, в Умані заборонили проведення масових заходів та обмежили доступ до місць паломництва на святкування Рош га-Шана, аби уникнути можливих провокацій за участю хасидів.

«Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області, у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій Російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України», – повідомив він.

Зокрема, у період із 19 до 30 вересня в Умані діятимуть:

заборона на проведення будь-яких масових заходів;

заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехніки;

посилення перепускного режиму та контролю за переміщенням мешканців Уманя;

заборона руху транспорту і паркування на окремих вулицях;

обмеження доступу до місць паломництва.

Голова ОВА додав, що на території місць паломництва є цілодобовий відеонагляд, однак СБУ та Нацполіція рекомендують вірянам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана.

Зазначимо, щоосені паломники їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера цадика Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський Новий рік.