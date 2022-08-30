В Умані заборонили масові заходи на святкування Рош га-Шана
Доступ до місць паломництва хасидів буде обмежений
Із 19 до 30 вересня в Умані діятимуть посилені заходи безпеки та заборона на проведення масових заходів під час святкування Рош га-Шана. Таке рішення у вівторок, 30 серпня, ухвалив міський штаб оборони Черкаської ОВА.
Як повідомив голова ОВА Ігор Табурець, в Умані заборонили проведення масових заходів та обмежили доступ до місць паломництва на святкування Рош га-Шана, аби уникнути можливих провокацій за участю хасидів.
«Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області, у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій Російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України», – повідомив він.
Зокрема, у період із 19 до 30 вересня в Умані діятимуть:
- заборона на проведення будь-яких масових заходів;
- заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехніки;
- посилення перепускного режиму та контролю за переміщенням мешканців Уманя;
- заборона руху транспорту і паркування на окремих вулицях;
- обмеження доступу до місць паломництва.
Голова ОВА додав, що на території місць паломництва є цілодобовий відеонагляд, однак СБУ та Нацполіція рекомендують вірянам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана.
Зазначимо, щоосені паломники їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера цадика Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський Новий рік.