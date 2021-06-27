Нині допомога при народженні і на дітей до 3-річного віку становить 41280 грн

До Верховної Ради України поданий законопроект, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитини з нинішніх понад 41 тис. грн до 50 тис. грн і індексацію цієї суми з часом. Про це голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми внесли законопроект перед 1 червня. Несправедливість обурює. І хоч трошечки треба допомагати людям. Ще в 2014-му чи в 2015 році зафіксували допомогу при народженні дитини в 41 тис. грн, трошечки більше. Вона не індексується, не переглядається. Вона теж знецінюється. Все в країні треба індексувати. Тому що це дохід людини», – сказала вона.

«Тому ми ухвалили таке рішення, що, перше, вона вже повинна бути 50 тис. грн при народженні дитини. 25% видається відразу, а все інше – частинами. Але індексується щороку», – сказала Лазебна.

За її словами, якщо парламент ухвалить цей закон, збільшена допомога буде виплачуватися з січня 2022 року.

Зазначимо, що нині допомога при народженні і на дітей до 3-річного віку становить 41280 грн: спочатку виплачується одноразово 10320 грн, а решта суми ділиться по 860 гривень на наступні 36 місяців, до 3-річного віку.

Кабінет міністрів схвалив законопроект про збільшення розміру допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень з 2022 року наприкінці травня.

З 1 січня 2023 року і надалі щорічно з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), який затверджується Кабміном.