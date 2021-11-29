Володимир Зеленський 26 листопада проводив прес-марафон, присвячений «екватору» його каденції

Очільник відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозєв заявив, що після прес-марафону Володимира Зеленського до президента з'явились нові питання через спецоперацію. Про це Грозєв заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, у Bellingcat встановили, що це була «добре спланована операція з якимось політичним ризиком».

«Вона була схвалена, у цьому ми змогли переконатися і на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів. І оскільки вона була схвалена, вона вважалася на якомусь етапі державою своєю. Тому далі вже питання, це авантюра чи ні, потрібно закрити. До моменту схвалення та сигналу, що можна їхати, можна було вважати її поганою. А далі… Якщо вона була погана, потрібно було заздалегідь її зупинити», – зазначив він.

За словами Грозєва, «прес-конференція відкрила більше запитань, ніж відповідей».

«І я сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді найближчим часом. Ми будемо й надалі звертатися до Офісу президента, щоб отримати ці відповіді», – додав він.

Грозєв сподівається, що повноцінний фільм про «Вагнергейт» вийде через шість місяців.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 26 листопада проводив прес-марафон, присвячений «екватору» його каденції. На заході прозвучали, зокрема, резонасні заяви про державний переворот, онлайн-вибори, Ріната Ахметова тощо. ZAXID.NET наживо розповідав про найцікавіші моменти події. Ознайомитись з найважливішими тезами можна за посиланням.