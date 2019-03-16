До Землі наближається 39-метровий астероїд

Астероїд буде ближчим до Землі, ніж Місяць

Астероїд завширшки близько 39 метрів, наступного тижня пролетить повз Землю. Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань, яка менша відстані до Місяця на десятки тисяч кілометрів, повідомляє «Громадське» з посиланням на Сnet.

Згідно з прогнозом, астероїд максимально наблизиться до Землі 22 березня о 23:58 за київським часом. Спостерігати за ним можна буде на сайті проекту віртуального телескопа.

Астероїд підлетить до Землі на відстань 303 733 кілометрів, при цьому найменша відстань від Землі до Місяця становить 357 тисяч кілометрів.

Цей астероїд належить до малих за розміром. Такі типи метеорів проходять повз нашу планету регулярно, водночас 2019 EA2 наблизиться до Землі досить близько.

Астероїд рухатиметься зі швидкістю п’ять кілометрів за секунду, що полегшить спостереження за ним.

До слова, нещодавно космічний телескоп Hubble виявив стародавню мерехтливу кулю зірок, яку назвали NGC 1466.