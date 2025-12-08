Якщо правильно її підготувати, вона зможе забезпечити вашим рослинам додатковий кальцій

Яєчна шкарлупа – не просто залишки після сніданку, які потрібно викинути, а недороге і корисне підживлення для ґрунту. Якщо правильно її підготувати, вона зможе забезпечити вашим рослинам додатковий кальцій. Best Home Ideas розповідає, як зробити підживлення з яєчної шкаралупи.

Як підготувати добриво?

Спочатку подрібніть підсушену шкаралупу, найкраще для цього підійде блендер. З подрібненої шкаралупи потрібно приготувати водний розчин.

На 3 літри води знадобиться 1 склянка підготовленого борошна з яєчної шкаралупи. Перелийте воду в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння та потримайте ще 2-3 хвилини.

Тепер можна буде зробити розчин для поливу рослин, тому коли каструля охолоне, процідіть розчин. Далі охолоджену рідину потрібно розвести у 5 літрах води і розчин готовий. Ви можете поливати ним рослини.